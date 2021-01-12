جمال عارف: اللي زعلان ومتنكد من وصول العميد إلى النهائي الله يزيده زعل ونكد

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي جمال عارف، اليوم الثلاثاء، على وصول نادي الاتحاد إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وقال جمال عارف: "إلى الاتحاديين.. ناديكم وصل إلى نهائي البطولة العربية رغما عن كل من حاول الوقوف أمام وصوله إلى منصة البطولة، واللي زعلان ومتنكد من وصول العميد الكبير إلى هذا النهائي الكبير الله يزيده زعل ونكد" .
وكان الاتحاد قد تأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب الشباب، بعد الفوز عليه 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الاثنين الماضي، على ملعب "الجوهرة المشعة"، في إياب الدور نصف النهائي من البطولة العربية.