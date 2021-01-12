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صورة جميلة لرجل يجلس على كتلة حجرية بالشرقية منذ 67 عام
منذ ساعة
1198
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أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه و يشفي جميع مرضى المسلمين
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله ونعم الوكيل يلرب انتقم من الظالمين وارنا فيهم عجائب قدرتك .
غريب
احلفي يامنى
نجاة محمد
الخير فيما يختارة الله
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