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في سلوك صادم جديد: زعيم كوريا الشمالية يُرقي نفسه ويقلل رتبة شقيقته

Time منذ 20 دقيقة
Views 1472
في سلوك صادم جديد: زعيم كوريا الشمالية يُرقي نفسه ويقلل رتبة شقيقته

بيونغيانغ (صدى):
في سلوك صادم جديد لزعيم كوريا الشمالية، قرر كيم جونغ أون إعطاء نفسه لقبا مرموقا جديدا وفي المقابل قلل رتبة شقيقته وأزالها من دائرة النخب القوية في كوريا الشمالية.

وخلال اجتماع مؤتمر نادر لحزب العمال، رُفعت مكانة كيم من منصب رئيس مجلس الإدارة إلى " الأمين العام "، وهي رتبة حصل عليها والده وجده الراحلان.

ولم يتم تعيين الشقيقة الصغرى للزعيم، في المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في كوريا الشمالية، ما يعتبر تخفيضا واضحا لمكانتها السابقة كعضوة مؤقتة.

وصدم القرار العديد من خبراء بيونغ يانغ الذين كانوا يتوقعون ترقية كيم يو إلى المنصب بشكل دائم.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قبحك الله من أب ظالم وجائر وعليك من الله ما تستحق أنت وأمثالك الهمج تستقوي على ضعيفة أوصاك الله ورسوله بها خيرا ؟!
أبو كنان
المسألة شرعا فيها خلاف والشيخ ابن عثيمين يرى أن المرجع للعرف وفي أعرافنا الشرقية الخدمة واجبة ولكن الاحترام مطلوب من قبل الطرفين... وعلى كل قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت زوجها ، قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. صححه الألباني
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
أبو كنان
تحزبات وولاءات لغير الحاكم ومؤامرات وتكفير ..هو نهج الخوارج قاتلهم الله أيا كانت تسمياتهم
ابو محمد 😎 ✍️
مهااابيل ..

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