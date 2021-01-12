في سلوك صادم جديد: زعيم كوريا الشمالية يُرقي نفسه ويقلل رتبة شقيقته

بيونغيانغ (صدى):
في سلوك صادم جديد لزعيم كوريا الشمالية، قرر كيم جونغ أون إعطاء نفسه لقبا مرموقا جديدا وفي المقابل قلل رتبة شقيقته وأزالها من دائرة النخب القوية في كوريا الشمالية.
وخلال اجتماع مؤتمر نادر لحزب العمال، رُفعت مكانة كيم من منصب رئيس مجلس الإدارة إلى " الأمين العام "، وهي رتبة حصل عليها والده وجده الراحلان.
ولم يتم تعيين الشقيقة الصغرى للزعيم، في المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في كوريا الشمالية، ما يعتبر تخفيضا واضحا لمكانتها السابقة كعضوة مؤقتة.
وصدم القرار العديد من خبراء بيونغ يانغ الذين كانوا يتوقعون ترقية كيم يو إلى المنصب بشكل دائم.