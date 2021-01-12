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مدرب جيانغسو يشعر بخيبة أمل لرحيل تيكسيرا ويكشف موقف إنضمامه للهلال

Time منذ 45 دقيقة
Views 1824
مدرب جيانغسو يشعر بخيبة أمل لرحيل تيكسيرا ويكشف موقف إنضمامه للهلال

نواف السالم (صدى):
صرح كوزمين أولاريو مدرب فريق جيانغسو الصيني، بأن اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا، أخبره بعدم رغبته في الاستمرار في الصين.

وأوضح أولاريو، أن تيكسيرا، أخبره بأنه لم يتوصل إلى إتفاق مع نادي الهلال حتى الآن و لم يتفق مع أي فريق آخر.

وأضاف: " أشعر بخيبة أمل بعد رحيل اليكس تيكسيرا، فهو لاعب رائع و هداف للفريق و إدارة النادي لم توقع مع لاعب لتعويض رحيله ، لقد فقدنا لاعباً مٌهماً للغاية ".

وكانت مصادر قد أكدت أن إدارة نادي الهلال باتت قريبة من حسم صفقة ضم البرازيلي تيكسيرا، الذي انتهى عقده مع النادي الصيني في شهر ديسمبر الماضي.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قبحك الله من أب ظالم وجائر وعليك من الله ما تستحق أنت وأمثالك الهمج تستقوي على ضعيفة أوصاك الله ورسوله بها خيرا ؟!
أبو كنان
المسألة شرعا فيها خلاف والشيخ ابن عثيمين يرى أن المرجع للعرف وفي أعرافنا الشرقية الخدمة واجبة ولكن الاحترام مطلوب من قبل الطرفين... وعلى كل قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت زوجها ، قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. صححه الألباني
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
أبو كنان
تحزبات وولاءات لغير الحاكم ومؤامرات وتكفير ..هو نهج الخوارج قاتلهم الله أيا كانت تسمياتهم
ابو محمد 😎 ✍️
مهااابيل ..

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