مدرب جيانغسو يشعر بخيبة أمل لرحيل تيكسيرا ويكشف موقف إنضمامه للهلال

نواف السالم (صدى):
صرح كوزمين أولاريو مدرب فريق جيانغسو الصيني، بأن اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا، أخبره بعدم رغبته في الاستمرار في الصين.
وأوضح أولاريو، أن تيكسيرا، أخبره بأنه لم يتوصل إلى إتفاق مع نادي الهلال حتى الآن و لم يتفق مع أي فريق آخر.
وأضاف: " أشعر بخيبة أمل بعد رحيل اليكس تيكسيرا، فهو لاعب رائع و هداف للفريق و إدارة النادي لم توقع مع لاعب لتعويض رحيله ، لقد فقدنا لاعباً مٌهماً للغاية ".
وكانت مصادر قد أكدت أن إدارة نادي الهلال باتت قريبة من حسم صفقة ضم البرازيلي تيكسيرا، الذي انتهى عقده مع النادي الصيني في شهر ديسمبر الماضي.