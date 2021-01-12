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بالفيديو..العضاض يوضح " أيهما أخطر على المملكة السروري أم الإخواني "

Time منذ 53 دقيقة
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بالفيديو..العضاض يوضح " أيهما أخطر على المملكة السروري أم الإخواني "

الرياض (صدى):
صرح الباحث خالد العضاض، بأن التابعين للتيار السروي أخطر على المملكة من الإخوان.

وأرجع العضاض سبب ذلك إلى أن الشخص السروري يصعب تمييزه، وأجندته تتمحور حول هدف رئيس هو " إسقاط الحكم ".

وقال: " السروري كشكل هو سلفي يتقيد بالسلفية السعودية؛ لأن السرورية تحالفت مع الدعوة لكن لم تتحالف مع الدولة، والسرورية أخطر من الإخوان لأنهم يلبسون على الناس، وانضم لهم قطاع عريض من المجتمع تحت هذه الفكرة، لأنهم يرون شخص يتكلم بأمور شرعية ترضيه ولكنه في الوقت نفسه ينكر على الدولة ".

وعن سبب انقلاب العضاض ضد التيار السروري بعد الإنضمام له، قال: " ابتعدت عن السرورية بعد أن تأكد لي عداؤهم الكبير جدا للمجتمع والدولة، وملاحقتهم الاضواء، على عكس ما يُفترض أن يكونوا عليه من زهد، إضافة إلى الكذب الصريح في كل ما يقولون، يقول لك شيء ويخرج بعدها للإعلام ليكذبه وينفيه جملةً وتفصيلا " .

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قبحك الله من أب ظالم وجائر وعليك من الله ما تستحق أنت وأمثالك الهمج تستقوي على ضعيفة أوصاك الله ورسوله بها خيرا ؟!
أبو كنان
المسألة شرعا فيها خلاف والشيخ ابن عثيمين يرى أن المرجع للعرف وفي أعرافنا الشرقية الخدمة واجبة ولكن الاحترام مطلوب من قبل الطرفين... وعلى كل قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت زوجها ، قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. صححه الألباني
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
أبو كنان
تحزبات وولاءات لغير الحاكم ومؤامرات وتكفير ..هو نهج الخوارج قاتلهم الله أيا كانت تسمياتهم
ابو محمد 😎 ✍️
مهااابيل ..

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