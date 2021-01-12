بالفيديو..العضاض يوضح " أيهما أخطر على المملكة السروري أم الإخواني "

الرياض (صدى):
صرح الباحث خالد العضاض، بأن التابعين للتيار السروي أخطر على المملكة من الإخوان.
وأرجع العضاض سبب ذلك إلى أن الشخص السروري يصعب تمييزه، وأجندته تتمحور حول هدف رئيس هو " إسقاط الحكم ".
وقال: " السروري كشكل هو سلفي يتقيد بالسلفية السعودية؛ لأن السرورية تحالفت مع الدعوة لكن لم تتحالف مع الدولة، والسرورية أخطر من الإخوان لأنهم يلبسون على الناس، وانضم لهم قطاع عريض من المجتمع تحت هذه الفكرة، لأنهم يرون شخص يتكلم بأمور شرعية ترضيه ولكنه في الوقت نفسه ينكر على الدولة ".
وعن سبب انقلاب العضاض ضد التيار السروري بعد الإنضمام له، قال: " ابتعدت عن السرورية بعد أن تأكد لي عداؤهم الكبير جدا للمجتمع والدولة، وملاحقتهم الاضواء، على عكس ما يُفترض أن يكونوا عليه من زهد، إضافة إلى الكذب الصريح في كل ما يقولون، يقول لك شيء ويخرج بعدها للإعلام ليكذبه وينفيه جملةً وتفصيلا " .