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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 11 دقيقة
Views 1250
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، نجران ) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

احب وطني
ودي اعرف وين راح امر الموافقه هذا وش صار عليه عزالله ولاة الامر ماهم مقصرين الغايب والحاضر منهم ولكن المشكله في مدراء الادارات هم اللي مضيعين الامور
احب وطني
ودي اعرف وين راح امر الموافقه هذا وش صار عليه عزالله ولاة الامر ماهم مقصرين الغايب والحاضر منهم ولكن المشكله في مدراء الادارات هم اللي مضيعين الامور
القرشي
من المعروف انه في حال زواج ألأم من رجل آخر تؤول حضانه الطفل للأب أو للجدة أما في هذه الحالة فربما هناك حيثيات استند إليها القاضي ما جعله يحكم للأم بالحضانة رغم زواجها من رجل آخر !!! على العموم الخاسر الوحيد في هذه القضية هي الطفلة التي ستتربى في كنف رجل آخر ربما يحسن معاملتها وربما يسيء معاملتها مع ألأيام الله أعلم أعانها الله وحفظها من كل سوء يارب .
الملل5
لماذا سمي المناطق السفلي من المراءة اماكن حساسة لانها سرعة التاثر بما يحدث لها من التهابات وغيرها فيكون الاهتمام بها بشكل دوري اما نشر ثقافة الرياضه فما والله انها نشر ثقافة الانحلال الاخلاقي
ابو وليد
تشبه جيري الفار

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