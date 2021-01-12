بالفيديو..حقيقة تكفير مؤسس الفكر السروري للملك فهد والمملكة

الرياض (صدى):
صرح الباحث خالد العضاض، بأنه سمع بنفسه عن واقعة قيام محمد سرور زين العابدين، مؤسس الفكر والتيار السروري، بتكفير المملكة ثم أحال إلى تكفير الملك فهد رحمه الله.
وجاء ذلك ردًا على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر له حول حقيقة، إلقاء محمد سرور محاضرة في إنجلترا عام 1996م، صرح فيها أمام الملأ بتكفير الملك فهد والنظام السعودي، حيث أكد العضاض بقوله: " السرورية منهجها الأساسي هو التكفير ".
وكشف العضاض، عن أكثر المناطق التي تنتشر فيها السرورية وجماعة الإخوان في المملكة، وتشمل الرياض والجزء الغربي من المملكة من أبها إلى تبوك.
وقال: " السرورية موجودين في كل مكان والإخوان في كل مكان ماعدا القصيم، تقريبا لا يوجد بها إخوان إلا مؤخرا، ومنطقة الشمال وحفر الباطن أغلبية سرورية والمنطقة الغربية والجنوبية السيطرة للإخوان ".