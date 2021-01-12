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بالفيديو..حقيقة تكفير مؤسس الفكر السروري للملك فهد والمملكة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1370
بالفيديو..حقيقة تكفير مؤسس الفكر السروري للملك فهد والمملكة

الرياض (صدى):
صرح الباحث خالد العضاض، بأنه سمع بنفسه عن واقعة قيام محمد سرور زين العابدين، مؤسس الفكر والتيار السروري، بتكفير المملكة ثم أحال إلى تكفير الملك فهد رحمه الله.

وجاء ذلك ردًا على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر له حول حقيقة، إلقاء محمد سرور محاضرة في إنجلترا عام 1996م، صرح فيها أمام الملأ بتكفير الملك فهد والنظام السعودي، حيث أكد العضاض بقوله: " السرورية منهجها الأساسي هو التكفير ".

وكشف العضاض، عن أكثر المناطق التي تنتشر فيها السرورية وجماعة الإخوان في المملكة، وتشمل الرياض والجزء الغربي من المملكة من أبها إلى تبوك.

وقال: " السرورية موجودين في كل مكان والإخوان في كل مكان ماعدا القصيم، تقريبا لا يوجد بها إخوان إلا مؤخرا، ومنطقة الشمال وحفر الباطن أغلبية سرورية والمنطقة الغربية والجنوبية السيطرة للإخوان ".

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أحدث التعليقات

احب وطني
ودي اعرف وين راح امر الموافقه هذا وش صار عليه عزالله ولاة الامر ماهم مقصرين الغايب والحاضر منهم ولكن المشكله في مدراء الادارات هم اللي مضيعين الامور
احب وطني
ودي اعرف وين راح امر الموافقه هذا وش صار عليه عزالله ولاة الامر ماهم مقصرين الغايب والحاضر منهم ولكن المشكله في مدراء الادارات هم اللي مضيعين الامور
القرشي
من المعروف انه في حال زواج ألأم من رجل آخر تؤول حضانه الطفل للأب أو للجدة أما في هذه الحالة فربما هناك حيثيات استند إليها القاضي ما جعله يحكم للأم بالحضانة رغم زواجها من رجل آخر !!! على العموم الخاسر الوحيد في هذه القضية هي الطفلة التي ستتربى في كنف رجل آخر ربما يحسن معاملتها وربما يسيء معاملتها مع ألأيام الله أعلم أعانها الله وحفظها من كل سوء يارب .
الملل5
لماذا سمي المناطق السفلي من المراءة اماكن حساسة لانها سرعة التاثر بما يحدث لها من التهابات وغيرها فيكون الاهتمام بها بشكل دوري اما نشر ثقافة الرياضه فما والله انها نشر ثقافة الانحلال الاخلاقي
ابو وليد
تشبه جيري الفار

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