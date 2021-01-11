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بالفيديو.. بايدن يدعو إلى عزل ترامب: لا يجب أن يبقى بالسلطة

Time منذ 30 دقيقة
Views 1478
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بالفيديو.. بايدن يدعو إلى عزل ترامب: لا يجب أن يبقى بالسلطة

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يجب ألا يظل في المنصب.

وقال بايدن بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا: "تحدثت اليوم مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل الرئيس، وما إذا سيكون هناك تعاط مع مسعى العزل في يوم واحد ويوم آخر لتمريره في مجلس الشيوخ.. وهذا ما أتمناه" ٠

وعلق على أحداث الكونجرس الأربعاء الماضي قائلا: "تمت إحاطتي وأعتقد أنه من المهم جدا مواجهة أولئك الذين زرعوا الفتنة ودمروا الممتلكات وسببوا أضرارا.. يجب محاسبتهم ومساءلتهم".

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أحدث التعليقات

e.alofi
جذب الانتباه والتباهي فقط لجلب الشهرة فقط
e.alofi
ههههه🤣
عدو الخونة
هلا بالشعب القطري الاصيل اهلنا ولحمنا ودمنا حللتم اهلا ووطأتم سهلا
e.alofi
لايجوز الظن السوء اتق الله يمكن الزوجه بريئه والله أعلم
e.alofi
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مصر صراحة دولة عجيبه وغريبة كل يوم جرائم wtf😂🤷‍♂️ تحية الى ابو محمد ❤ كل عام وانتم بخير

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