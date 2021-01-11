بالفيديو.. بايدن يدعو إلى عزل ترامب: لا يجب أن يبقى بالسلطة

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يجب ألا يظل في المنصب.
وقال بايدن بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا: "تحدثت اليوم مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل الرئيس، وما إذا سيكون هناك تعاط مع مسعى العزل في يوم واحد ويوم آخر لتمريره في مجلس الشيوخ.. وهذا ما أتمناه" ٠
وعلق على أحداث الكونجرس الأربعاء الماضي قائلا: "تمت إحاطتي وأعتقد أنه من المهم جدا مواجهة أولئك الذين زرعوا الفتنة ودمروا الممتلكات وسببوا أضرارا.. يجب محاسبتهم ومساءلتهم".