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تحذير من " المرور " حول منبهات المركبات 

Time منذ 34 دقيقة
Views 1525
Comment 1
تحذير من " المرور " حول منبهات المركبات 

عادل الحربي (صدى):
جددت إدارة المرور، التذكير بأهمية عدم استخدام منبهات المركبات من دون الحاجة لذلك.

وأضافت إدارة المرور:" استعمال قائد المركبة لمنبهها، لغير الحاجة تتسبب في إزعاجهم ويربك قائدي المركبات "، مشددة:" لا تكن سببًا في إزعاج الآخرين ".

 

ووفقا لنظام المرور، فإنه لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق إما إلى اقتراب المركبة أو خطر ناشئ عنها أو خطر يتهددها، كما لا يجوز استعمال المنبهات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور، ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتي متعدد النغمات أو يصدر أنغامًا أو أصواتًا أخرى لا تتفق مع الغرض من أجهزة التنبيه.

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أحدث التعليقات

e.alofi
جذب الانتباه والتباهي فقط لجلب الشهرة فقط
e.alofi
ههههه🤣
عدو الخونة
هلا بالشعب القطري الاصيل اهلنا ولحمنا ودمنا حللتم اهلا ووطأتم سهلا
e.alofi
لايجوز الظن السوء اتق الله يمكن الزوجه بريئه والله أعلم
e.alofi
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مصر صراحة دولة عجيبه وغريبة كل يوم جرائم wtf😂🤷‍♂️ تحية الى ابو محمد ❤ كل عام وانتم بخير

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