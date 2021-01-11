الصحة العالمية: مناعة القطيع لن تتحقق هذا العام

جنيف (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن مناعة القطيع لن تتحقق سنة 2021، على الرغم من توافر لقاحات فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المسؤولة العلمية في المنظمة سمية سواميناثان من جنيف "لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021"، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء.
وفي وقت سابق، قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة في 31 ديسمبر إنه يتوقع أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية أو ما يعرف بمناعة القطيع من خلال اللقاحات، ما يسمح بعودة «بعض مظاهر الحياة الطبيعية» بحلول خريف 2021.
وأشار سلفادور إيلا وزير الصحة الإسباني في ديسمبر الماضي إلى إن بلاده قد تحقق مناعة القطيع من كوفيد-19بحلول نهاية صيف 2021 إذا تم تطعيم عدد كاف من الناس بحلول ذلك الوقت.