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حقيقة مفاوضات النصر مع سلمان الفرج

Time منذ 14 دقيقة
Views 1406
حقيقة مفاوضات النصر مع سلمان الفرج

ماجد محمد (صدى):
كشف مصدر مطلع بإدارة النصر، عن حقيقة مفاوضات النصر مع لاعب الهلال سلمان الفرج.

وقال المصدر:" لم يتم التواصل أو التفاوض مع سلمان الفرج وما نشر إشاعات وغير صحيح ".

وأوضح أن إدارة نادي النصر تعمل جاهدة في الوقت الحالي على سداد المستحقات المالية حتى تحصل على شهادة الكفاءة المالية.

 

وكان حسن الناقور، عضو شرف نادي الهلال، تحدث عن تطورات ملف تجديد عقد سلمان الفرج مع نادي الهلال.

وقال " الناقور ":" سلمان الفرج ابن الهلال تدرج من الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول ليثبت إمكانياته وجدارته لقيادة الفريق وجمهور الهلال الوفي والمحب لسلمان يعرف أنه أحد أهم عوامل الثلاثية وتحقيق البطوله الآسيوية والعامود الفقري للفريق ولم ولن يساوم على تجديد عقده وأن الموضوع مسألة وقت ".

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أحدث التعليقات

abdul
قرينين !
ابو محمد 😎 ✍️
دنيا فيها التهااويل ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍯🍯🍯🍯🍯 😋😋😋😋😋😋
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍯🍯🍯🍯🍯 😋😋😋😋😋😋

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