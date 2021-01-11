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يوفنتوس يعلن مدة غياب ديبالا

Time منذ 7 دقائق
Views 1190
يوفنتوس يعلن مدة غياب ديبالا

وكالات (صدى):
أكد يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الإثنين، إن مهاجمه باولو ديبالا سيغيب من أسبوعين إلى ثلاثة بسبب إصابة في الركبة.

كان الدولي الأرجنتيني ديبالا قد خرج مصاباً في الانتصار 3-1 على ساسولو، الأحد، وسيغيب عن مواجهة مهمة أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني في سان سيرو مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح النادي في بيان: "خضع ديبالا لفحوص صباح اليوم كشفت عن إصابة من درجة منخفضة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى تستلزم فترة تعافي من 15 إلى 20 يوماً، واستبعدت الفحوص أي اصابات للثنائي مكيني وكييزا وسيتم تقييم الحالتين يومياً".

وسيفتقد المدرب أندريا بيرلو جهود ديبالا، الأربعاء، في مباراة دور الستة عشر لكأس إيطاليا على ملعبه أمام جنوة، إضافة إلى مواجهة إنتر ونهائي كأس السوبر الإيطالية أمام نابولي في 20 يناير.

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أحدث التعليقات

وافي
الحوثي مدعوم من امريكا وايران الخبيثة
ابو بسام
الموقع يطلب من الشخص رقم سري للتفعيله واذا ادخلت الرقم مايتفعل
ابوبدر
والله استغرب هالممثلات ببلادنا العربية يصورن انفسهن وتحسب انها زينة وانها جميلة .. وهن كل وجيههن مسمكرة وضاربات بويات من هالمواد التجميلية غير العمليات ولو تشوفهن بدون هالمكياج يفجعن. على بالها انها آية بالجمال علشان كل شوي تطلع ترز خشته بهالجوال
عادل عبدالحي حمزة
الفنانة عفواً
عادل عبدالحي حمزة
الفنانة عفواً

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