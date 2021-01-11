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الإجراء المتبع حال ظهور رسالة " مسجل مسبقًا " للمستفيدين 

Time منذ 36 دقيقة
Views 1498
الإجراء المتبع حال ظهور رسالة " مسجل مسبقًا " للمستفيدين 

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن الإجراء المتبع في حالة ظهور رسالة للمستفيدين من تطبيق " صحتي " بتسجيلهم مسبقًا.

 

وأضافت " الصحة "، أنه في حال وجود إشعار بالتسجيل مسبقًا يرجى الضغط على خانة " نسيت كلمة المرور " وتسجيل كلمة مرور جديدة، وفي حال استمرار المشكلة يتم الاتصال على الرقم 937 لخدمتك، متمنين لك دوام الصحة والعافية.

 

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الإثنين، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 4 حالات وفاة، فضلًا عن تسجيل 158 حالة تعاف جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة 355706 حالات.

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أحدث التعليقات

وافي
الحوثي مدعوم من امريكا وايران الخبيثة
ابو بسام
الموقع يطلب من الشخص رقم سري للتفعيله واذا ادخلت الرقم مايتفعل
ابوبدر
والله استغرب هالممثلات ببلادنا العربية يصورن انفسهن وتحسب انها زينة وانها جميلة .. وهن كل وجيههن مسمكرة وضاربات بويات من هالمواد التجميلية غير العمليات ولو تشوفهن بدون هالمكياج يفجعن. على بالها انها آية بالجمال علشان كل شوي تطلع ترز خشته بهالجوال
عادل عبدالحي حمزة
الفنانة عفواً
عادل عبدالحي حمزة
الفنانة عفواً

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