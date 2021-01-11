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" خسائر بالمليارات ".. لعنة ترامب تصيب " تويتر " بعد إغلاق حسابه

Time منذ 32 دقيقة
Views 1667
" خسائر بالمليارات ".. لعنة ترامب تصيب " تويتر " بعد إغلاق حسابه

واشنطن (صدى):
أصابت لعنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، شركة تويتر بعد إغلاق حسابه، حيث خسرت " تويتر " ٥ مليار في أول تداول بعد إغلاق حساب ترامب.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن سهم تويتر خسر اليوم 5 مليارات دولار من قيمته السوقية بعد تعليق حساب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفى وقت سابق تراجعت أسهم تويتر المدرجة فى ألمانيا بنسبة 8% يوم الاثنين، فى أول يوم تداول بعد أن علقت بشكل دائم حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقالت الشركة، إن تعليق حساب ترامب، الذى يضم أكثر من 88 مليون متابع، كان بسبب خطر حدوث مزيد من العنف، بعد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكى يوم الأربعاء الماضي.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍯🍯🍯🍯🍯 😋😋😋😋😋😋
¥ ولد نجد ¥
راح ظهره المعرس 😂😂😂
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
عدو الخونة
اذكر ان قبيلة كاملة شردت بالالاف من بلدها الاصلي وجنس بدلا منهم افارقة وصهاينة وشذاذ الافاق
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه .. آمين ..

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