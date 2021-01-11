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" الصحة " تصدر توجيهًا عاجلًا حول استمرار الشيشة بالأماكن العامة 

Time منذ ساعة
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" الصحة " تصدر توجيهًا عاجلًا حول استمرار الشيشة بالأماكن العامة 

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، توجيها بالاستمرار في المنع الكامل للشيشة ومنتجات التبغ والنيكوتين المختلفة في جميع الأماكن العامة بالمملكة.

ويأتي ذلك في خطاب وجهه وزير الصحة بعد تلقي الوزارة خطابا من منظمه الصحة العالمية، لفتت فيه إلى تزايد الإصابات بفايروس كورونا وعودة استخدام الشيشة في بعض الدول.

وشددت " الصحة " على ضرورة الاستمرار بالمنع، نظرا لأن السماح يعرض حياة الكثيرين للخطر، ويسبب ارتفاعا في معدلات خطورة الاصابة في حال حدوثها.

 

يذكر أن وزارة الصحة قد منعت بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى تقديم الشيشة والمعسل في الأماكن العامة كالمقاهي والفنادق وغيرها منذ مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها عند بداية جائحة كورونا.

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أحدث التعليقات

وافي
الحوثي مدعوم من امريكا وايران الخبيثة
ابو بسام
الموقع يطلب من الشخص رقم سري للتفعيله واذا ادخلت الرقم مايتفعل
ابوبدر
والله استغرب هالممثلات ببلادنا العربية يصورن انفسهن وتحسب انها زينة وانها جميلة .. وهن كل وجيههن مسمكرة وضاربات بويات من هالمواد التجميلية غير العمليات ولو تشوفهن بدون هالمكياج يفجعن. على بالها انها آية بالجمال علشان كل شوي تطلع ترز خشته بهالجوال
عادل عبدالحي حمزة
الفنانة عفواً
عادل عبدالحي حمزة
الفنانة عفواً

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