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شاهد.. سائق متهور يغامر بحياته ويتحدى سيلًا جارفًا بسيارته في مكة

Time منذ 45 دقيقة
Views 1647
شاهد.. سائق متهور يغامر بحياته ويتحدى سيلًا جارفًا بسيارته في مكة

مكة المكرمة (صدى):
رصد مقطع فيديو، سائق متهور يغامر بحياته ويتحدى سيلًا جارفًا بسيارته في مكة، مما أثار دهشة متداولي المقطع.

وكانت حبات البرد تساقطت على مكة، ويأتي ذلك بالتزامن مع هطول أمطار على مكة والطائف.

وكانت مكة المكرمة على موعد مع أمطار غزيرة حتى الساعة 8 مساءً، وجاء ذلك تزامنا مع الحالة الممطرة الثامنة لموسم الأمطار للعام 1442هجريا.

وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية " 911 ":" تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‎مكة المكرمة يشمل " الطائف، العرضيات، ميسان " حتى الساعة 8 مساءً ".

 

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة.

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أحدث التعليقات

وافي
الحوثي مدعوم من امريكا وايران الخبيثة
ابو بسام
الموقع يطلب من الشخص رقم سري للتفعيله واذا ادخلت الرقم مايتفعل
ابوبدر
والله استغرب هالممثلات ببلادنا العربية يصورن انفسهن وتحسب انها زينة وانها جميلة .. وهن كل وجيههن مسمكرة وضاربات بويات من هالمواد التجميلية غير العمليات ولو تشوفهن بدون هالمكياج يفجعن. على بالها انها آية بالجمال علشان كل شوي تطلع ترز خشته بهالجوال
عادل عبدالحي حمزة
الفنانة عفواً
عادل عبدالحي حمزة
الفنانة عفواً

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