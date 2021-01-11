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شاهد.. لحظة هطول الأمطار على المصلين بالحرم المكي أثناء صلاة المغرب

Time منذ 19 دقيقة
Views 1310
شاهد.. لحظة هطول الأمطار على المصلين بالحرم المكي أثناء صلاة المغرب

مكة المكرمة (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة هطول الأمطار على المصلين بالحرم المكي أثناء صلاة المغرب في مشهد مؤثر، مما أثار المشهد إعجاب المواطنين.

وكانت حبات البرد تساقطت على مكة، ويأتي ذلك بالتزامن مع هطول أمطار على مكة والطائف.

يذكر أن مكة المكرمة على موعد مع أمطار غزيرة حتى الساعة 8 مساءً، وجاء ذلك تزامنا مع الحالة الممطرة الثامنة لموسم الأمطار للعام 1442هجريا.

وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية " 911 ":" تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‎مكة المكرمة يشمل " الطائف، العرضيات، ميسان " حتى الساعة 8 مساءً ".

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أحدث التعليقات

وافي
اهم شي ابتعد عن جيب المواطن وافعل ماشئت كلة حلوم ليل
ح ج ب
المشكله إنه يقذف العرب بكلام ولا درى شيخ الضلاله إن خلف الجامع إلي يخطب منه نادي ليلي للسكر والعاهرات
برق امصحا
من فلوس الفقراوية والله ....٦٠ مليون ولا نفعهم بشيء وانبلشوا فيه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابوبدر
الله يطول بعمره ويحفظه ويبارك لنا فيه ويسخره لنا ويحفظ ولي عهده وآل سعود. 🌹
ابوبدر
الله يرحمهزويغفر له اسس لنا دولة فيها يقام شرع الله وفيها توحدت القبايل والمجتمعات وصرنا بخير ونعمة والحمدلله. وحفظ الله مليكنا وولي عهده وال سعود 🌹

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