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استشارية تحدد موعد تلقي الجرعة الثانية للقاح حال الإصابة بكورونا بعد الأولى " فيديو "

Time منذ ساعة
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استشارية تحدد موعد تلقي الجرعة الثانية للقاح حال الإصابة بكورونا بعد الأولى " فيديو "

عادل الحربي (صدى):
أوضحت استشارية أمراض معدية، موعد أخذ الجرعة الثانية للقاح كورونا حال الإصابة بالفيروس المستجد، بعد تلقي الجرعة الأولى.

 

وقالت الاستشارية خلال لقائها عبر قناة " العربية ":" حال الإصابة بفيروس ‎كورونا بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح، فإنه لا يمكن أخذ الجرعة الثانية إلا بعد 3 أشهر ".

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 158 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 355,706 حالة، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6295 حالة.

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أحدث التعليقات

وافي
الحوثي مدعوم من امريكا وايران الخبيثة
ابو بسام
الموقع يطلب من الشخص رقم سري للتفعيله واذا ادخلت الرقم مايتفعل
ابوبدر
والله استغرب هالممثلات ببلادنا العربية يصورن انفسهن وتحسب انها زينة وانها جميلة .. وهن كل وجيههن مسمكرة وضاربات بويات من هالمواد التجميلية غير العمليات ولو تشوفهن بدون هالمكياج يفجعن. على بالها انها آية بالجمال علشان كل شوي تطلع ترز خشته بهالجوال
عادل عبدالحي حمزة
الفنانة عفواً
عادل عبدالحي حمزة
الفنانة عفواً

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