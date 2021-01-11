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توجيه مهم من البيئة لـ "المياه الوطنية" بشأن معالجة الاعتراضات

Time منذ 52 دقيقة
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توجيه مهم من البيئة لـ "المياه الوطنية" بشأن معالجة الاعتراضات

الرياض (صدى):
وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة, شركة المياه الوطنية بالعمل فوراً على معالجة الاعتراضات كافة ورفع جاهزية استقبال قنوات التواصل، وبيان حق المستفيدين في التقدم لمنظم المياه في حال عدم الرضا عن نتيجة معالجة الاعتراض من خلال الرابط: هنا.

وأكدت الوزارة متابعتها لكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع المياه وخدماته, مفندة ما أثير عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حيال مطابقة عدادات المياه الذكية للمواصفات السعودية والقراءات التقديرية لاستهلاك المياه, حيث أوضحت أنه تم التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتحقق من أن عدادات شركة المياه الوطنية، مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة برقم (SASO-OIML-R49-2&3).

وأشارت إلى أنه تم نفاذ تنظيم هيئة المياه والكهرباء بتاريخ 24 / 5 / 1442 هـ الموافق 8 /1 / 2021م ، القاضي بأن تتولى الوزارة مهام تنظيم أنشطة خدمات المياه في المملكة، وعليه فإن منظم المياه الجهة الوحيدة المخولة بالبت في الاعتراضات المقدمة من المستهلكين على مقدمي الخدمات.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن آلية تقدير الفواتير ممارسة عالمية متبعة عند وجود عوائق تمنع من أخذ القراءة الفعلية, وتتابع الوزارة استمرار شركة المياه الوطنية في تقليص القراءات التقديرية.

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أحدث التعليقات

وافي
اهم شي ابتعد عن جيب المواطن وافعل ماشئت كلة حلوم ليل
ح ج ب
المشكله إنه يقذف العرب بكلام ولا درى شيخ الضلاله إن خلف الجامع إلي يخطب منه نادي ليلي للسكر والعاهرات
برق امصحا
من فلوس الفقراوية والله ....٦٠ مليون ولا نفعهم بشيء وانبلشوا فيه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابوبدر
الله يطول بعمره ويحفظه ويبارك لنا فيه ويسخره لنا ويحفظ ولي عهده وآل سعود. 🌹
ابوبدر
الله يرحمهزويغفر له اسس لنا دولة فيها يقام شرع الله وفيها توحدت القبايل والمجتمعات وصرنا بخير ونعمة والحمدلله. وحفظ الله مليكنا وولي عهده وال سعود 🌹

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