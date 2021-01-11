الأعداد السابقة للصحيفة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد يُثير الجدل بتغريدة عن الواسطة تتعلق بالجرعة الثانية للقاح 

Time منذ ساعة
Views 2604
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يُثير الجدل بتغريدة عن الواسطة تتعلق بالجرعة الثانية للقاح 

عادل الحربي (صدى):
أثار الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الجدل بتغريدة عن الواسطة، ويأتي ذلك بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا المستجد.

وقال " بن مساعد ":" ليس هناك أي واسطة قدمت عبر تطبيق صحتي مثلي مثل غيري ولأن لدي ضغط وسمنة زائدة كان لي أولوية ".

وأضاف " بن مساعد :" أخذت الجرعة الأولى من 3 أسابيع والثانية اليوم وهذه ليست فيها واسطة فأي أحد يأخذ الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع من الأولى ".

 

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد، تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، حيث مازح الأمير الممرضة التي أعطته جرعة اللقاح بقوله:" ما شاء الله إيدك خفيفة "في إشارة منه إلى براعتها في العمل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

وافي
اهم شي ابتعد عن جيب المواطن وافعل ماشئت كلة حلوم ليل
ح ج ب
المشكله إنه يقذف العرب بكلام ولا درى شيخ الضلاله إن خلف الجامع إلي يخطب منه نادي ليلي للسكر والعاهرات
برق امصحا
من فلوس الفقراوية والله ....٦٠ مليون ولا نفعهم بشيء وانبلشوا فيه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابوبدر
الله يطول بعمره ويحفظه ويبارك لنا فيه ويسخره لنا ويحفظ ولي عهده وآل سعود. 🌹
ابوبدر
الله يرحمهزويغفر له اسس لنا دولة فيها يقام شرع الله وفيها توحدت القبايل والمجتمعات وصرنا بخير ونعمة والحمدلله. وحفظ الله مليكنا وولي عهده وال سعود 🌹

أخر الأخبار

ريم عبدالله رايقه قبل التصوير
ريم عبدالله رايقه قبل التصوير
Time منذ دقيقة Views 83
العين حق
العين حق
Time منذ دقيقة Views 103
الغلط على الحارس ولا المهاجم !
الغلط على الحارس ولا المهاجم !
Time منذ دقيقتين Views 102
" الصحة " تصدر توجيهًا عاجلًا حول استمرار الشيشة بالأماكن العامة 
" الصحة " تصدر توجيهًا عاجلًا حول استمرار الشيشة بالأماكن العامة 
Time منذ 3 دقائق Views 1124
الهلال يخطط لضم نجمي النصر
الهلال يخطط لضم نجمي النصر
Time منذ 10 دقائق Views 1361
شاهد.. لحظة هطول الأمطار على المصلين بالحرم المكي أثناء صلاة المغرب
شاهد.. لحظة هطول الأمطار على المصلين بالحرم المكي أثناء صلاة المغرب
Time منذ 19 دقيقة Views 1306
توتنهام يقترب من ضم الأرجنتيني جونزاليس
توتنهام يقترب من ضم الأرجنتيني جونزاليس
Time منذ 28 دقيقة Views 1311
توجيه مهم من البيئة لـ "المياه الوطنية" بشأن معالجة الاعتراضات
توجيه مهم من البيئة لـ "المياه الوطنية" بشأن معالجة الاعتراضات
Time منذ 52 دقيقة Views 1576
شاهد.. حبات البرد تتساقط على مكة
شاهد.. حبات البرد تتساقط على مكة
Time منذ 57 دقيقة Views 1746
لقطات من حفل زفاف ابنة رجل أعمال
لقطات من حفل زفاف ابنة رجل أعمال
Time منذ ساعة Views 736