الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمشروع ‎نيوم يكشف مفاجأة حول " ذا لاين " 

Time منذ ساعة
Views 1957
Comment 2
بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمشروع ‎نيوم يكشف مفاجأة حول " ذا لاين " 

الرياض (صدى):
ستكون مدينة مليونية بها أكثر من مليون ويوجد بها سياحة وجميع القطاعات الاقتصادية في نيوم و ينتهي ذا لاين ببناء مطار عالمي سيكون من أكبر المطارات بالعالم..

قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، إن مشروع " ذا لاين " سيضم مطار عالمي ليكون من أكبر المطارات بالعالم.

وأضاف " النصر " خلال لقائه عبر قناة العربية، أن مشروع " ذا لاين " سيكون مدينة مليونية، كما سيضم جميع القطاعات الاقتصادية الموجودة في نيوم.

 

وكان " النصر " ذكر في تصريحات سابقة أن التخطيط لمشروع " ذا لاين " الذي دشنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، بدأ قبل 3 سنوات.

وأوضح:" ركزنا على جلب الشراكات الوطنية والعالمية "، مشيرًا إلى أن " هناك منطقة صناعية لوجستية جنوب نيوم ".

وجدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أعلن إطلاق مشروع مدينة " ذا لاين " في نيوم؛ وهو نموذج ثوري لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخطط يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

وافي
اهم شي ابتعد عن جيب المواطن وافعل ماشئت كلة حلوم ليل
ح ج ب
المشكله إنه يقذف العرب بكلام ولا درى شيخ الضلاله إن خلف الجامع إلي يخطب منه نادي ليلي للسكر والعاهرات
برق امصحا
من فلوس الفقراوية والله ....٦٠ مليون ولا نفعهم بشيء وانبلشوا فيه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابوبدر
الله يطول بعمره ويحفظه ويبارك لنا فيه ويسخره لنا ويحفظ ولي عهده وآل سعود. 🌹
ابوبدر
الله يرحمهزويغفر له اسس لنا دولة فيها يقام شرع الله وفيها توحدت القبايل والمجتمعات وصرنا بخير ونعمة والحمدلله. وحفظ الله مليكنا وولي عهده وال سعود 🌹

أخر الأخبار

ريم عبدالله رايقه قبل التصوير
ريم عبدالله رايقه قبل التصوير
Time منذ دقيقة Views 83
العين حق
العين حق
Time منذ دقيقة Views 103
الغلط على الحارس ولا المهاجم !
الغلط على الحارس ولا المهاجم !
Time منذ دقيقتين Views 102
" الصحة " تصدر توجيهًا عاجلًا حول استمرار الشيشة بالأماكن العامة 
" الصحة " تصدر توجيهًا عاجلًا حول استمرار الشيشة بالأماكن العامة 
Time منذ 3 دقائق Views 1121
الهلال يخطط لضم نجمي النصر
الهلال يخطط لضم نجمي النصر
Time منذ 10 دقائق Views 1361
شاهد.. لحظة هطول الأمطار على المصلين بالحرم المكي أثناء صلاة المغرب
شاهد.. لحظة هطول الأمطار على المصلين بالحرم المكي أثناء صلاة المغرب
Time منذ 18 دقيقة Views 1306
توتنهام يقترب من ضم الأرجنتيني جونزاليس
توتنهام يقترب من ضم الأرجنتيني جونزاليس
Time منذ 28 دقيقة Views 1311
توجيه مهم من البيئة لـ "المياه الوطنية" بشأن معالجة الاعتراضات
توجيه مهم من البيئة لـ "المياه الوطنية" بشأن معالجة الاعتراضات
Time منذ 52 دقيقة Views 1576
شاهد.. حبات البرد تتساقط على مكة
شاهد.. حبات البرد تتساقط على مكة
Time منذ 57 دقيقة Views 1746
لقطات من حفل زفاف ابنة رجل أعمال
لقطات من حفل زفاف ابنة رجل أعمال
Time منذ ساعة Views 736