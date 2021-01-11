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حقيقة انتهاك خصوصية مستخدمي " واتساب " عبر التحديث الجديد

Time منذ ساعة
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حقيقة انتهاك خصوصية مستخدمي " واتساب " عبر التحديث الجديد

وكالات (صدى):
كشفت شركة " واتساب "، حقيقة انتهاك خصوصية المستخدمين عبر التحديث الجديد لتطبيق التراسل الفوري.

وقال المتحدث الرسمي لواتساب، إن الشركة سبق وأعلنت في أكتوبر الماضي أن التطبيق يعمل على مساعدة المستخدمين في إجراء عمليات الشراء بالإضافة إلى الحصول على خدمات الأعمال مباشرة عبر التطبيق.

ولفت إلى أنه بينما يستخدم معظم الأشخاص تطبيق واتساب لإجراء محادثة مع الأصدقاء والعائلة، يتزايد عدد المستخدمين الذي يحاولون الحصول على خدمات الأعمال أيضًا.

وأوضح:" من أجل المزيد من الشفافية، قمنا بتحديث سياسة الخصوصية بحيث يمكن للشركات التي ترغب في تقديم خدماتها عبر تطبيق واتساب مستقبلًا اختيار تلقي خدمات استضافة آمنة من خلال شركتنا الأم " فيسبوك " بهدف تيسير إدارة تواصل تلك الشركات مع عملائها عبر تطبيق واتساب ".

وأبان أن مستخدم واتساب لديه حرية الاختيار ما إذا كان يرغب في التواصل مع إحدى الشركات عبر التطبيق أو لا يرغب في ذلك، لافتا:" لا يتسبب هذا التحديث في أي تغيير فيما يتعلق بممارسات مشاركة البيانات عبر واتساب مع فيسبوك، كما لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية تواصل المستخدمين مع أصدقائهم أو عائلاتهم في جميع أنحاء العالم ".

وأكد البيان على التزام الشركة التام بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق، فيما تتواصل بصفة مباشرة مع المستخدمين فيما يتعلق بتلك التغييرات حتى يتوفر لهم الوقت الكافي لمراجعة السياسة الجديدة على مدار الشهر المقبل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

وافي
اهم شي ابتعد عن جيب المواطن وافعل ماشئت كلة حلوم ليل
ح ج ب
المشكله إنه يقذف العرب بكلام ولا درى شيخ الضلاله إن خلف الجامع إلي يخطب منه نادي ليلي للسكر والعاهرات
برق امصحا
من فلوس الفقراوية والله ....٦٠ مليون ولا نفعهم بشيء وانبلشوا فيه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابوبدر
الله يطول بعمره ويحفظه ويبارك لنا فيه ويسخره لنا ويحفظ ولي عهده وآل سعود. 🌹
ابوبدر
الله يرحمهزويغفر له اسس لنا دولة فيها يقام شرع الله وفيها توحدت القبايل والمجتمعات وصرنا بخير ونعمة والحمدلله. وحفظ الله مليكنا وولي عهده وال سعود 🌹

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