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محترف النصر السابق يؤسس مدرسة ذات مستوى عالمي

Time منذ 11 دقيقة
Views 1389
محترف النصر السابق يؤسس مدرسة ذات مستوى عالمي

طلال الغامدي (صدى):
أعلن محترف نادي النصر السابق، أحمد موسى، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر أنه سيقوم بتأسيس مدرسة ذات مستوى عالمي في ولايو بلاتو النيجيرية، ليستمر في أعماله الخيرية ومشاركته مجتمعيا في بلاده.

وكتب محترف النصر السابق في تغريدته "أنا لست جاهلاً بالحاجة إلى رد الجميل لمجتمعي الرائع ولهذا السبب أنا متحمس للإعلان عن بدء مشروع مدرسة M&S الدولية في ولاية بلاتو" ٠

واشادت المواقع والصحف النيجيرية بموسى، مشيرة إلى أنه تبرع بمبلغ مالي كبير منذ أيام من أجل تطوير كرة القدم الشعبية في ولاية جوس.

يذكر أن نجم النصر السابق هو أول نيجيري يسجل أكثر من مرة في إحدى مباريات كأس العالم، بعد أن سجل هدفين أمام الأرجنتين في كأس العالم 2014 وأيسلندا في 2018.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
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