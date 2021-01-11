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مكة والطائف على موعد مع أمطار غزيرة 

Time منذ 21 دقيقة
Views 1345
مكة والطائف على موعد مع أمطار غزيرة 

مكة المكرمة (صدى):
باتت مكة المكرمة على موعد مع أمطار غزيرة حتى الساعة 8 مساءً، ويأتي ذلك بالتزامن مع الحالة الممطرة الثامنة لموسم الأمطار للعام 1442هجريا.

وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية " 911 ":" تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‎مكة المكرمة يشمل " الطائف، العرضيات، ميسان " حتى الساعة 8 مساءً ".

 

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
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