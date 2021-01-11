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القبض على مواطنين إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة بالرياض

Time منذ ساعة
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القبض على مواطنين إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة بالرياض

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر) إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بكسر زجاج المركبات وسرقة ما تحويه من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، و تقدر قيمة المسروقات بمبلغ (50,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهما ، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
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