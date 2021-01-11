سر رحيل مساعد فلادان السابق عن الأهلي  

طلال الغامدي (صدى):
قرر المساعد السابق لفلادان مدرب الأهلي ميلان كوسانوفيتش، الرحيل عن النادي بعد خروج الفريق من دوري أبطال آسيا نسخة 2020.
ولفتت تقارير صحفية، إلى أن مساعد فلادان السابق كوسانوفيتش أبلغ إدارة الأهلي قبل المغادرة بالسبب المباشر الذي أدى إلى عدم تكملة عقده مع الأهلي برفقة فلادان، وفقا للزميلة " الرياضية".
وأوضحت التقارير، أن مساعد فلادان السابق أرسل كل ما يثبت إصابته بمرض السكري والعظام وخضوعه للعلاج في صربيا، مما جعل عودته للعمل الميداني كمساعد للمدرب أمرا صعبا.
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد مرور 12 جولة من البطولة.