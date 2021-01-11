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مكافآت مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن ميليشيا الحوثي " فيديو " 

Time منذ ساعة
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مكافآت مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن ميليشيا الحوثي " فيديو " 

فهمي محمد (صدى):
قال المحلل السياسي، عبد الملك اليوسفي، إنه تم رصد مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن ميليشيا الحوثي بعد وضعها على لائحة المنظمات الإرهابية.

وأضاف " اليوسفي ":" هناك 5 غرف عمليات أمريكية على الرقعة اليمنية تقوم بمكافحة الإرهاب عبر عمليات نشطة ".

وأوضح:"  جماعة الحوثي كميليشيا إرهابية ستصبح هدفًا مشروعًا لطائرة الدرون "، لافتا:" هناك 40 مطلوبًا للتحالف العربي ".

وكانت واشنطن، أعلنت أنها تعتزم تصنيف ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن " جماعة إرهابية ".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن التصنيف " يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري ".

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إنا لله وإنا إليه راجعون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
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