مكافآت مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن ميليشيا الحوثي " فيديو " 

فهمي محمد (صدى):
قال المحلل السياسي، عبد الملك اليوسفي، إنه تم رصد مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن ميليشيا الحوثي بعد وضعها على لائحة المنظمات الإرهابية.
وأضاف " اليوسفي ":" هناك 5 غرف عمليات أمريكية على الرقعة اليمنية تقوم بمكافحة الإرهاب عبر عمليات نشطة ".
وأوضح:" جماعة الحوثي كميليشيا إرهابية ستصبح هدفًا مشروعًا لطائرة الدرون "، لافتا:" هناك 40 مطلوبًا للتحالف العربي ".
وكانت واشنطن، أعلنت أنها تعتزم تصنيف ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن " جماعة إرهابية ".
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن التصنيف " يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري ".