الأعداد السابقة للصحيفة

الموت يغيب شقيق لاعب الأهلي السابق

Time منذ 57 دقيقة
Views 2073
الموت يغيب شقيق لاعب الأهلي السابق

نواف السالم (صدى):
توفي اليوم الاثنين عبداللطيف عابد عبدالجواد، شقيق كابتن النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق محمد عبدالجواد.

ونعى لاعب النادي الأهلي السابق شقيقه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي : "‏انتقل إلى رحمة الله تعالى بإذن الله قبل قليل أخي وحبيبي وتاج رأسي عبداللطيف عابد عبدالجواد.. الحمد والشكر لله على قدره قضاءه إنا لله وإنا إليه راجعون" ٠

وتتقدم أسرة صحيفة صدى بالتعازي لعائلة الكابتن محمد عابد عبدالجواد، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
عادل عبدالحي حمزة
لعلي مبيعات --- أعلى مبيعات

أخر الأخبار

بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمشروع ‎نيوم يكشف مفاجأة حول " ذا لاين " 
بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمشروع ‎نيوم يكشف مفاجأة حول " ذا لاين " 
Time منذ 3 دقائق Views 1060
محترف النصر السابق يؤسس مدرسة ذات مستوى عالمي
محترف النصر السابق يؤسس مدرسة ذات مستوى عالمي
Time منذ 10 دقائق Views 1373
مكة والطائف على موعد مع أمطار غزيرة 
مكة والطائف على موعد مع أمطار غزيرة 
Time منذ 20 دقيقة Views 1335
سائقة في موقف محرج بسبب الثلوج
سائقة في موقف محرج بسبب الثلوج
Time منذ 25 دقيقة Views 221
جاء يكحلها وعماها
جاء يكحلها وعماها
Time منذ 25 دقيقة Views 289
ولا همه أحد
ولا همه أحد
Time منذ 26 دقيقة Views 195
تيسلا تنوي طرح سيارة جديدة منخفضة التكاليف
تيسلا تنوي طرح سيارة جديدة منخفضة التكاليف
Time منذ 27 دقيقة Views 1167
سر رحيل مساعد فلادان السابق عن الأهلي  
سر رحيل مساعد فلادان السابق عن الأهلي  
Time منذ 33 دقيقة Views 1553
أول تعليق من المملكة على القرار الأمريكي بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية
أول تعليق من المملكة على القرار الأمريكي بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية
Time منذ 41 دقيقة Views 1493
الموت يغيب شقيق لاعب الأهلي السابق
الموت يغيب شقيق لاعب الأهلي السابق
Time منذ 57 دقيقة Views 2073