الموت يغيب شقيق لاعب الأهلي السابق

نواف السالم (صدى):
توفي اليوم الاثنين عبداللطيف عابد عبدالجواد، شقيق كابتن النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق محمد عبدالجواد.
ونعى لاعب النادي الأهلي السابق شقيقه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي : "انتقل إلى رحمة الله تعالى بإذن الله قبل قليل أخي وحبيبي وتاج رأسي عبداللطيف عابد عبدالجواد.. الحمد والشكر لله على قدره قضاءه إنا لله وإنا إليه راجعون" ٠
وتتقدم أسرة صحيفة صدى بالتعازي لعائلة الكابتن محمد عابد عبدالجواد، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.