الأعداد السابقة للصحيفة

عمان تعلن آلية جديدة لانتقال الحكم في السلطنة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1656
عمان تعلن آلية جديدة لانتقال الحكم في السلطنة

مسقط (صدى):
أعلن سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الاثنين، عن إصدار مرسومين سلطانيين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

وتضمن المرسوم المختص بنظام الدولة الأساسي، آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية لتعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، كما أكد دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي.

كما اشتمل على انشاء جامعات، والنهوض بالبحث العلمي، والحق في الكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وأن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.

ووجه المرسوم بإنشاء لجنة لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.

وأشار مرسوم قانون مجلس عمان الي اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
ويعرف الجزاء: بانه هو لأثر المترتب علي مخالفة القاعدة القانونية.-------------------------- الأثر المترتب
القرشي
خلاص ارتاح يا اكبر مطبل ومحرض ألأن وقفوا اللاعب 3 مباريات من ضمنها مباراة الاهلي مع الهلال إللي دائمآ ما تسبقها مثل هاذي الاحداث والتحريضات ... حتى وانت ضعيف يا اهلي تخوف ... هههههههههههههههه .
عادل عبدالحي حمزة
خامساً: الفصل من الخدمة العمل هل هي عقوبة ام جزء------------------------- الفصل من الخدمة أثناء العمل هل هي خدمة أم جزاء
عادل عبدالحي حمزة
مجانيه كلن حسب اختصاصه ------------------- كلاً حسب إختصاصه
ahmed
نسأل الله الشفاء للفنان خالد وونسأل الدعاء جميعاً له بالصحة والعافية <a href="https://www.arabpage.net/117537/%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a/">خالد سامي</a>

أخر الأخبار

امرأة تودع عائلتها برسالة مؤثرة قبل تحطم الطائرة الإندونيسية
امرأة تودع عائلتها برسالة مؤثرة قبل تحطم الطائرة الإندونيسية
Time منذ 3 دقائق Views 88
شاهد.. ردة فعل قطري بعد وصوله في أولى الرحلات القادمة من الدوحة للرياض 
شاهد.. ردة فعل قطري بعد وصوله في أولى الرحلات القادمة من الدوحة للرياض 
Time منذ 10 دقائق Views 1363
حسم مصير سلمان الفرج مع الهلال 
حسم مصير سلمان الفرج مع الهلال 
Time منذ 15 دقيقة Views 1617
عمان تعلن آلية جديدة لانتقال الحكم في السلطنة
عمان تعلن آلية جديدة لانتقال الحكم في السلطنة
Time منذ 24 دقيقة Views 1656
المواطن وخدمات وزارة الموارد
المواطن وخدمات وزارة الموارد
Time منذ 27 دقيقة Views 151
نادي ياباني يمدد عقد أكبر لاعب في العالم
نادي ياباني يمدد عقد أكبر لاعب في العالم
Time منذ 32 دقيقة Views 1464
حبس ذئب بشري هتك عرض طفلة
حبس ذئب بشري هتك عرض طفلة
Time منذ 41 دقيقة Views 607
البنك المركزي يصدر قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين
البنك المركزي يصدر قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين
Time منذ 58 دقيقة Views 1572
هيئة السوق المالية: احذر التوقيع على أي مستندات في هذه الحالة
هيئة السوق المالية: احذر التوقيع على أي مستندات في هذه الحالة
Time منذ ساعة Views 1517
بالفيديو.. لاعب يسخر من الحكم ويحمله بطريقة مضحكة أمام اللاعبين
بالفيديو.. لاعب يسخر من الحكم ويحمله بطريقة مضحكة أمام اللاعبين
Time منذ ساعة Views 659