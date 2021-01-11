نادي ياباني يمدد عقد أكبر لاعب في العالم

وكالات (صدى):
قرر نادي يوكوهاما إف.سي الياباني لكرة القدم، الإثنين تمديد عقد كازويوشي ميورا البالغ من العمر 54 عاماً لمدة موسم آخر
ويعد ميورا أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، لمدة موسم آخر، وسيخوض اللاعب الذي تطلق عليه الجماهير لقب "الملك كازو"، الموسم الــ36 له كلاعب كرة قدم محترف، حيث كان قد بدأ مسيرته الاحترافية بفريق سانتوس البرازيلي في عام 1986.
وتبدأ منافسات الموسم الجديد بعد يوم واحد من احتفال ميورا بعيد ميلاده الــ54 في 26 فبراير المقبل، وقال ميورا في بيان: "حماسي وشغفي بكرة القدم يزدادان."