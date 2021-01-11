الأعداد السابقة للصحيفة

البنك المركزي يصدر قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

Time منذ 58 دقيقة
Views 1569
البنك المركزي يصدر قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، صدور قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.

ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود "ساما" الرامية إلى دعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم وتنظيم أنشطة التمويل الحديثة؛ ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين (Debt-based crowdfunding)، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي.

ويسعى البنك المركزي من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافه، وبما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار بالمنتجات التمويلية؛ بما يسهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.

وبيّن البنك المركزي، أن قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين قد حددت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص بـ (5,000,000) خمسة ملايين ريال سعودي، مع صلاحية البنك المركزي في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.

وأشار البنك إلى أنه تم نشر مسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين في وقت سابق؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمُهتمين حيالها تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، وتم أخذ جميع ما ورد من ملاحظات ومرئيات جوهرية بعين الاعتبار قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.

ودعا البنك المستثمرين الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: هنا

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
ويعرف الجزاء: بانه هو لأثر المترتب علي مخالفة القاعدة القانونية.-------------------------- الأثر المترتب
القرشي
خلاص ارتاح يا اكبر مطبل ومحرض ألأن وقفوا اللاعب 3 مباريات من ضمنها مباراة الاهلي مع الهلال إللي دائمآ ما تسبقها مثل هاذي الاحداث والتحريضات ... حتى وانت ضعيف يا اهلي تخوف ... هههههههههههههههه .
عادل عبدالحي حمزة
خامساً: الفصل من الخدمة العمل هل هي عقوبة ام جزء------------------------- الفصل من الخدمة أثناء العمل هل هي خدمة أم جزاء
عادل عبدالحي حمزة
مجانيه كلن حسب اختصاصه ------------------- كلاً حسب إختصاصه
ahmed
نسأل الله الشفاء للفنان خالد وونسأل الدعاء جميعاً له بالصحة والعافية <a href="https://www.arabpage.net/117537/%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a/">خالد سامي</a>

أخر الأخبار

امرأة تودع عائلتها برسالة مؤثرة قبل تحطم الطائرة الإندونيسية
امرأة تودع عائلتها برسالة مؤثرة قبل تحطم الطائرة الإندونيسية
Time منذ دقيقتين Views 88
شاهد.. ردة فعل قطري بعد وصوله في أولى الرحلات القادمة من الدوحة للرياض 
شاهد.. ردة فعل قطري بعد وصوله في أولى الرحلات القادمة من الدوحة للرياض 
Time منذ 9 دقائق Views 1359
حسم مصير سلمان الفرج مع الهلال 
حسم مصير سلمان الفرج مع الهلال 
Time منذ 15 دقيقة Views 1616
عمان تعلن آلية جديدة لانتقال الحكم في السلطنة
عمان تعلن آلية جديدة لانتقال الحكم في السلطنة
Time منذ 24 دقيقة Views 1651
المواطن وخدمات وزارة الموارد
المواطن وخدمات وزارة الموارد
Time منذ 27 دقيقة Views 151
نادي ياباني يمدد عقد أكبر لاعب في العالم
نادي ياباني يمدد عقد أكبر لاعب في العالم
Time منذ 32 دقيقة Views 1457
حبس ذئب بشري هتك عرض طفلة
حبس ذئب بشري هتك عرض طفلة
Time منذ 41 دقيقة Views 607
البنك المركزي يصدر قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين
البنك المركزي يصدر قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين
Time منذ 58 دقيقة Views 1569
هيئة السوق المالية: احذر التوقيع على أي مستندات في هذه الحالة
هيئة السوق المالية: احذر التوقيع على أي مستندات في هذه الحالة
Time منذ ساعة Views 1515
بالفيديو.. لاعب يسخر من الحكم ويحمله بطريقة مضحكة أمام اللاعبين
بالفيديو.. لاعب يسخر من الحكم ويحمله بطريقة مضحكة أمام اللاعبين
Time منذ ساعة Views 653