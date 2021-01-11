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شاهد.. ردة فعل قطري بعد وصوله في أولى الرحلات القادمة من الدوحة للرياض 

Time منذ 9 دقائق
Views 1347
شاهد.. ردة فعل قطري بعد وصوله في أولى الرحلات القادمة من الدوحة للرياض 

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو، ردة فعل مواطن قطري بعد وصوله في أولى الرحلات القادمة من الدوحة لمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

 

وقال المواطن القطري، خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" نحن فرحانين بالمصالحة، لأننا بين أهلنا وجماعتنا "، مما أثار المقطع إعجاب متداوليه.

وكان مطار الملك خالد الدولي بالرياض، استقبل اليوم الاثنين، أولى الرحلات القادمة من دولة قطر.

واستأنفت شركة الخطوط القطرية، رحلاتها إلى العاصمة الرياض بواقع رحلة يومياً، لافتة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استئناف تسيير الرحلات إلى وجهتين في المملكة، هما جدة والدمام.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
ويعرف الجزاء: بانه هو لأثر المترتب علي مخالفة القاعدة القانونية.-------------------------- الأثر المترتب
القرشي
خلاص ارتاح يا اكبر مطبل ومحرض ألأن وقفوا اللاعب 3 مباريات من ضمنها مباراة الاهلي مع الهلال إللي دائمآ ما تسبقها مثل هاذي الاحداث والتحريضات ... حتى وانت ضعيف يا اهلي تخوف ... هههههههههههههههه .
عادل عبدالحي حمزة
خامساً: الفصل من الخدمة العمل هل هي عقوبة ام جزء------------------------- الفصل من الخدمة أثناء العمل هل هي خدمة أم جزاء
عادل عبدالحي حمزة
مجانيه كلن حسب اختصاصه ------------------- كلاً حسب إختصاصه
ahmed
نسأل الله الشفاء للفنان خالد وونسأل الدعاء جميعاً له بالصحة والعافية <a href="https://www.arabpage.net/117537/%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a/">خالد سامي</a>

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