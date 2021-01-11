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حسم مصير سلمان الفرج مع الهلال 

Time منذ 15 دقيقة
Views 1613
حسم مصير سلمان الفرج مع الهلال 

ماجد محمد (صدى):
تحدث حسن الناقور، عضو شرف نادي الهلال، عن تطورات ملف تجديد عقد سلمان الفرج مع نادي الهلال.

وقال " الناقور ":" سلمان الفرج ابن الهلال تدرج من الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول ليثبت إمكانياته وجدارته لقيادة الفريق وجمهور الهلال الوفي والمحب لسلمان يعرف أنه أحد أهم عوامل الثلاثية وتحقيق البطوله الآسيوية والعامود الفقري للفريق ولم ولن يساوم على تجديد وغيره وأن الموضوع مسألة وقت ".

 

وكان " الفرج "، لعب 243 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وسجل خلالها 21 هدفًا، وصنع 20 آخرين.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
ويعرف الجزاء: بانه هو لأثر المترتب علي مخالفة القاعدة القانونية.-------------------------- الأثر المترتب
القرشي
خلاص ارتاح يا اكبر مطبل ومحرض ألأن وقفوا اللاعب 3 مباريات من ضمنها مباراة الاهلي مع الهلال إللي دائمآ ما تسبقها مثل هاذي الاحداث والتحريضات ... حتى وانت ضعيف يا اهلي تخوف ... هههههههههههههههه .
عادل عبدالحي حمزة
خامساً: الفصل من الخدمة العمل هل هي عقوبة ام جزء------------------------- الفصل من الخدمة أثناء العمل هل هي خدمة أم جزاء
عادل عبدالحي حمزة
مجانيه كلن حسب اختصاصه ------------------- كلاً حسب إختصاصه
ahmed
نسأل الله الشفاء للفنان خالد وونسأل الدعاء جميعاً له بالصحة والعافية <a href="https://www.arabpage.net/117537/%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a/">خالد سامي</a>

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