حسم مصير سلمان الفرج مع الهلال 

ماجد محمد (صدى):
تحدث حسن الناقور، عضو شرف نادي الهلال، عن تطورات ملف تجديد عقد سلمان الفرج مع نادي الهلال.
وقال " الناقور ":" سلمان الفرج ابن الهلال تدرج من الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول ليثبت إمكانياته وجدارته لقيادة الفريق وجمهور الهلال الوفي والمحب لسلمان يعرف أنه أحد أهم عوامل الثلاثية وتحقيق البطوله الآسيوية والعامود الفقري للفريق ولم ولن يساوم على تجديد وغيره وأن الموضوع مسألة وقت ".
وكان " الفرج "، لعب 243 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وسجل خلالها 21 هدفًا، وصنع 20 آخرين.