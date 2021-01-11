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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 52.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8869.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 301 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 394 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصمعاني, البحر الأحمر, أسمنت تبوك, الأصيل, وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مشاركة ريت, أسيج, الوطنية للتعليم, دور, واللجين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 3.58% .

فيما كانت أسهم شركات أسمنت الشمالية, أسمنت الجوف، أسمنت تبوك, أمانة للتأمين, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الصمعاني, أمانة للتأمين, الراجحي, وفرة، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 135.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24877.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 406 آلاف سهم تقاسمتها 1308 صفقات.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
ويعرف الجزاء: بانه هو لأثر المترتب علي مخالفة القاعدة القانونية.-------------------------- الأثر المترتب
القرشي
خلاص ارتاح يا اكبر مطبل ومحرض ألأن وقفوا اللاعب 3 مباريات من ضمنها مباراة الاهلي مع الهلال إللي دائمآ ما تسبقها مثل هاذي الاحداث والتحريضات ... حتى وانت ضعيف يا اهلي تخوف ... هههههههههههههههه .
عادل عبدالحي حمزة
خامساً: الفصل من الخدمة العمل هل هي عقوبة ام جزء------------------------- الفصل من الخدمة أثناء العمل هل هي خدمة أم جزاء
عادل عبدالحي حمزة
مجانيه كلن حسب اختصاصه ------------------- كلاً حسب إختصاصه
ahmed
نسأل الله الشفاء للفنان خالد وونسأل الدعاء جميعاً له بالصحة والعافية <a href="https://www.arabpage.net/117537/%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a/">خالد سامي</a>

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