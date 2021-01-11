الجوازات: «هوية مقيم الرقمية» تكفيك لإبرازها لأي جهة أمنية

الرياض (صدى):
كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، أن إبراز «هوية مقيم الرقمية» لأي جهة أمنية كافية.
وذكرت الجوازات أنه تم إطلاقها مؤخراً على تطبيق " أبشر أفراد " وتنزيلها في جهازك المحمول تكفيك لإبرازها لأي جهة أمنية أو عند التعامل مع الجهات الرسمية التي تطلب إبراز الهوية؛ للتأكد من هوية حاملها بوجود إنترنت أو بدونه، ولكن تبقى الهوية المطبوعة ذات السمات الأمنية العالية هي المرجع والأساس.
ويذكر أن الجوازات أطلقت مؤخراً النسخة الرقمية من هوية مقيم وأصبحت متاحة على تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" تحت مسمى "هوية مقيم الرقمية"، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.
وستسهل هوية مقيم الرقمية عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق "أبشر أفراد" من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.