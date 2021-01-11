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القبض على 8 مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بالرياض

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القبض على 8 مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاثنين ، من القبض على ثمانية مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

ومن جانبه ، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أسفرت - بفضلٍ الله - عن تمكن شعبة دوريات شرطة المنطقة من القبض على سبعة مقيمين من الجنسية الهندية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع تورطوا بمخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من إحدى المتاجر بوسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم.

وضبط بحوزتهم (3224) شريحة لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وعدد من الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم. وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حياهم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
حياهم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجوااد ..
رااايق
يبدوا إن كورونا سيأتي على أنواع متعددة ***** اللهم أحفضنا بحفظك وأبعد عنا الأمراض والأوبئة ماضهر منها وما بطن *** لا إله إلا أنت القادر على كل شيئ سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك أنت رب العرش العظيم ***
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد السارق ، ليتأدب من تسول له نفسه ..

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