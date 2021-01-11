"منقذ المتسوقين من اشتعال النيران" يروي تفاصيل الواقعة

رفحاء (صدى):
روى صاحب الفيديو الذي ظهر فيه وهو ينقذ متسوقين من كارثة حريق محققة من داخل سوق قيصومة فيحان برفحاء، تفاصيل الواقعة.
وقال هايل دهيمان، لقناة " العربية إنه فوجئ بالنيران تشتعل خلال تركيب أحد العمال شعلة الغاز، ولاحظ سرعة اشتعال النيران ".
وأضاف أن عدد المتواجدين تجاوز 30 فرداً من نساء ورجال وأطفال، مشيرًا إلى أنه قرر التدخل سريعاً بحمل الشعلة وأخذها بعيداً عن السوق.
وأكد أنه تحمل درجة الحرارة العالية، وهو يركض بسرعة بعيدًا عن الازدحام للتخلص من شعلة النار. مؤكدًا أن حماية الأرواح واجب إنساني، على حد قوله.
وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ مواطن لمتسوقين من كارثة حريق وسط أحد الأسواق الشعبية في قيصومة فيحان التابعة لمحافظة رفحاء.
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