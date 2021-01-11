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"منقذ المتسوقين من اشتعال النيران" يروي تفاصيل الواقعة

Time منذ 35 دقيقة
Views 1531
"منقذ المتسوقين من اشتعال النيران" يروي تفاصيل الواقعة

رفحاء (صدى):
روى صاحب الفيديو الذي ظهر فيه وهو ينقذ متسوقين من كارثة ‏حريق محققة من داخل سوق قيصومة فيحان برفحاء، تفاصيل الواقعة.‏

وقال هايل دهيمان، لقناة " العربية إنه فوجئ ب‏النيران تشتعل خلال تركيب أحد العمال شعلة الغاز، ولاحظ سرعة ‏اشتعال النيران ".

وأضاف أن عدد المتواجدين تجاوز 30 فرداً من نساء ورجال ‏وأطفال، مشيرًا إلى أنه قرر التدخل سريعاً بحمل الشعلة وأخذها بعيداً عن ‏السوق‎.

وأكد أنه تحمل درجة الحرارة العالية، وهو ‏يركض بسرعة بعيدًا عن الازدحام للتخلص من شعلة النار. مؤكدًا أن حماية الأرواح واجب إنساني، على حد ‏قوله‎.‎

وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو يظهر ‏لحظة إنقاذ مواطن لمتسوقين من كارثة حريق وسط أحد الأسواق ‏الشعبية في قيصومة فيحان التابعة لمحافظة رفحاء.‏

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حياهم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
حياهم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجوااد ..
رااايق
يبدوا إن كورونا سيأتي على أنواع متعددة ***** اللهم أحفضنا بحفظك وأبعد عنا الأمراض والأوبئة ماضهر منها وما بطن *** لا إله إلا أنت القادر على كل شيئ سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك أنت رب العرش العظيم ***
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد السارق ، ليتأدب من تسول له نفسه ..

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