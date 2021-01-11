حقيقة رغبة فلامنجو البرازيلي في ضم حارس الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير صحفية برازيلية، اليوم الاثنين، حقيقة رغبة نادي فلامنجو في التعاقد مع حارس مرمى الفريق الأول كرة القدم بنادي الاتحاد، مارسيلو جروهي، الذي كان قد انضم إلى العميد في شهر يناير 2019، قادما من نادي جريميو البرازيلي، لمدة 3 مواسم ونصف.
وأكدت الصحف البرازيلية، أن الأنباء التي تردد مؤخرًا بشأن رغبة فلامنجو في التعاقد مع جروهي، غير صحيحة، وأن الحارس خارج حسابات الفريق البرزيلي، لاسيما وأن عقده ممتد مع الاتحاد إلى عام 2022.
ومن الجدير بالذكر، أن جروهي لعب 13 مباراة رفقة الاتحاد هذا الموسم، خلال بطولتي دوري المحترفين، وكأس الملك، لم يستقبل سوى 10 أهداف فقط، فيما حافظ على شباكه نظيفة في 5 مباريات.