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قائد شرطة الكابيتول يكشف تواطؤ أمني في اقتحام الكونجرس

Time منذ 37 دقيقة
Views 1458
قائد شرطة الكابيتول يكشف تواطؤ أمني في اقتحام الكونجرس

واشنطن (صدى):
كشف قائد شرطة مبنى الكابيتول المستقيل ستيفن سوند، عن تواطؤ بشأن اقتحام مقر الكونغرس الأمريكي، مؤكدًا أن مسؤولين أمنيين في مجلسي النواب والشيوخ عرقلوا جهوده لاستدعاء الحرس الوطني.

وقال سوند “مسؤولي الأمن في المبنى تواطؤا بصورة ما مع مثيري الشغب”، من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذين اقتحموا المكان".

وأشار إلى أن مسؤولي الأمن ترددوا في اتخاذ خطوات رسمية لطلب الحرس الوطني، حتى بعد ورود معلومات تفيد أن الحشد الذي دعاه ترامب إلى واشنطن الأسبوع الماضي للاحتجاج على هزيمته، ربما سيكون أكبر بكثير من المظاهرات السابقة”.

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ههههههههههههههههههههههههه مستغرب
هادي
والي مقدم من عام ٢٧ وين يروح
كاظم علي
هدي بالك ياسحس ايش هدا الكلام معاك فؤاد بلا فشكلك خليت الشعب كلو متخلف وكمانا بهايم . هيا قوم إعتزر ما يصير الكلام هدا يا طحلبي وإلا إشتكيتك عند خالي العميد المتقاعد / أسعد عمر قلي ما يصير الكلام هادا كلنا إخوان وحبايب نعامة تورفوساك هيا قوام روح إعتزر من الشعب بلا فشكلك
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
زاير
صندوق الاجيال العقاري يتلاعب باحلام المواطنين كعادة.

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