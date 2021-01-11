قائد شرطة الكابيتول يكشف تواطؤ أمني في اقتحام الكونجرس

واشنطن (صدى):
كشف قائد شرطة مبنى الكابيتول المستقيل ستيفن سوند، عن تواطؤ بشأن اقتحام مقر الكونغرس الأمريكي، مؤكدًا أن مسؤولين أمنيين في مجلسي النواب والشيوخ عرقلوا جهوده لاستدعاء الحرس الوطني.
وقال سوند “مسؤولي الأمن في المبنى تواطؤا بصورة ما مع مثيري الشغب”، من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذين اقتحموا المكان".
وأشار إلى أن مسؤولي الأمن ترددوا في اتخاذ خطوات رسمية لطلب الحرس الوطني، حتى بعد ورود معلومات تفيد أن الحشد الذي دعاه ترامب إلى واشنطن الأسبوع الماضي للاحتجاج على هزيمته، ربما سيكون أكبر بكثير من المظاهرات السابقة”.