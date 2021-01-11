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شروط التسجيل في برنامج النقل الموجه

Time منذ 46 دقيقة
Views 1567
شروط التسجيل في برنامج النقل الموجه

الرياض (صدى):
أوضح برنامج العمل الحر، اليوم الاثنين، شروط وإجراءات التسجيل في برنامج النقل الموجه الخاص بنقل الركاب وتوجيه سيارات الأجرة الخاصة أو سيارات النقل الخاصة بأجر بواسطة التطبيقات الذكي.

وأشار برنامج العمل الحر عبر المنصة الإلكترونية إلى أن شروط الانضمام لبرنامج النقل الموجه تتضمن أن يكون المشترك سعودي الجنسية، والعمر من 20 إلى 60 عامًا، وأن لا يكون المتقدم على رأس العمل.

كما تضمنت شروط النقل الموجه، ألا يكون طالبًا أو متقاعدًا، وليس لديه سجل تجاري، وغير مستفيد حالي من برامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والتسجيل في تطبيقات توجيه المركبات، وإصدار وثيقة العمل الحر.

وأكدت منصة العمل الحر، على أن التسجيل في برنامج النقل الموجه يتطلب، يجب التسجيل في إحدى تطبيقات توجيه المركبات المعتمدة في المبادرة، وإكمال إجراءات إصدار وثيقة العمل الحر في النقل الموجه تحت نشاط قائد مركبة.

بالإضافة إلى التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية وإكمال إجراءات التقديم، البدء بالعمل في التطبيقات حال إكمال الإجراءات.

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ههههههههههههههههههههههههه مستغرب
هادي
والي مقدم من عام ٢٧ وين يروح
كاظم علي
هدي بالك ياسحس ايش هدا الكلام معاك فؤاد بلا فشكلك خليت الشعب كلو متخلف وكمانا بهايم . هيا قوم إعتزر ما يصير الكلام هدا يا طحلبي وإلا إشتكيتك عند خالي العميد المتقاعد / أسعد عمر قلي ما يصير الكلام هادا كلنا إخوان وحبايب نعامة تورفوساك هيا قوام روح إعتزر من الشعب بلا فشكلك
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
زاير
صندوق الاجيال العقاري يتلاعب باحلام المواطنين كعادة.

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