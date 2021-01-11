وظيفة شاغرة في الشركة الوطنية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للتأمين عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn)، عن توفر وظيفة شاغرة بمجال التصميم الجرافيكي بجدة بمسمى "مصمم جرافيك".
واشترطت الشركة، مؤهل علمي في تخصص (التصميم الجرافيكي) أو ما يعادلها، ولا يشترط وجود خبرة سابقة، بينما التقديم متاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــــا .