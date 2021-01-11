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وظيفة شاغرة في الشركة الوطنية للتأمين

Time منذ 16 دقيقة
Views 1274
وظيفة شاغرة في الشركة الوطنية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للتأمين عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn)، عن توفر وظيفة شاغرة بمجال التصميم الجرافيكي بجدة بمسمى "مصمم جرافيك".

واشترطت الشركة، مؤهل علمي في تخصص (التصميم الجرافيكي) أو ما يعادلها، ولا يشترط وجود خبرة سابقة، بينما التقديم متاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** هدي هدي لا ينط لك عرق ***!!!!!!!!!! القولون العصبي عنده مشتد * هههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحم من مات ويشفي المصابين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يستاهل
السامرالحربي
الله يصلحك أفضل عبارة قلتها أنك كرهت نفسك فعلاً اللي يسوي سواتك ويكشف أسرار بيته وكلام زوجته في أمورهم الخاصة لازم يكره نفسه ، نسأل الله لك ولنا الهداية وأن يعافينا من بلاء ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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