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تعاون بين واتساب وجوجل يهدد خصوصية المستخدمين

Time منذ 20 دقيقة
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تعاون بين واتساب وجوجل يهدد خصوصية المستخدمين

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن وجود تعاون استثنائي في الآونة الأخيرة بين تطبيق التراسل الفوري “واتساب” ومحرّك البحث الشهير “جوجل”.

ويذكر أن “واتساب” أتاحت حالياً إمكانية وجود روابط دعوة لمجموعات “واتساب” المتاحة على محرّك بحث “جوجل”.

وذكرت التقارير أنه من المتوقع أن يثير هذا القرار زوبعة انتقادات أخرى ضد “واتساب” بعد تحديثها سياسة الخصوصية الخاصة بها، وتحول عدد كبير إلى تطبيقات منافسة مثل “ساينال” و”سكايب” و”تيليغرام”.

وأضافت أن بعد التحديث ستظهر روابط دعوة الدردشة الجماعية أو الملفات الشخصية للمستخدمين على واتساب عبر محرك بحث جوجل؛ ما يجعلها في متناول الجميع على الإنترنت.

وحذّر خبير في الأمن السيبراني، من أنه بتلك الطريقة مجموعات واتساب قد لا تكون آمنة، وأصبحت متاحة لأي شخص يبحث عنها عبر الإنترنت، ما يعرّض خصوصية المستخدمين لخطر حقيقي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** هدي هدي لا ينط لك عرق ***!!!!!!!!!! القولون العصبي عنده مشتد * هههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحم من مات ويشفي المصابين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يستاهل
السامرالحربي
الله يصلحك أفضل عبارة قلتها أنك كرهت نفسك فعلاً اللي يسوي سواتك ويكشف أسرار بيته وكلام زوجته في أمورهم الخاصة لازم يكره نفسه ، نسأل الله لك ولنا الهداية وأن يعافينا من بلاء ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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