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«الشورى» يطالب بتمكين هيئة الإذاعة والتلفزيون من إيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة

Time منذ ساعة
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«الشورى» يطالب بتمكين هيئة الإذاعة والتلفزيون من إيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، بتمكين هيئة الإذاعة والتلفزيون من إيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة.

وأكد المجلس في - قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440/ 1441 هـ، على هيئة الإذاعة والتلفزيون تكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية.

وأوضح المجلس، أنه على الهيئة التوسع في توظيف البث عبر تطبيقات الإنترنت ومنصات التدفق الإعلامي لزيادة الانتشار وتحقيق المزيد من العوائد والإيرادات المالية وتطوير تسويق منظومتها الإعلانية، والعمل على زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية.

وأشار إلى أنه على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسراع في تنفيذ ما يخصها بشأن الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني وتكثيف إنتاجه.

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ههههههههههههههههههههههههه مستغرب
هادي
والي مقدم من عام ٢٧ وين يروح
كاظم علي
هدي بالك ياسحس ايش هدا الكلام معاك فؤاد بلا فشكلك خليت الشعب كلو متخلف وكمانا بهايم . هيا قوم إعتزر ما يصير الكلام هدا يا طحلبي وإلا إشتكيتك عند خالي العميد المتقاعد / أسعد عمر قلي ما يصير الكلام هادا كلنا إخوان وحبايب نعامة تورفوساك هيا قوام روح إعتزر من الشعب بلا فشكلك
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
زاير
صندوق الاجيال العقاري يتلاعب باحلام المواطنين كعادة.

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