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ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة

Time منذ 51 دقيقة
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ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة

الرياض (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، وتبوك، ونجران) خلال الأسبوع الماضي (44) شخصاً من مخالفي نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله منهم (34) مواطناً و(5) من الجنسية اليمنية، و(2) من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية السورية، وآخر من الجنسية الفلسطينية بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعدّ للبيع على (44) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ههههههههههههههههههههههههه مستغرب
هادي
والي مقدم من عام ٢٧ وين يروح
كاظم علي
هدي بالك ياسحس ايش هدا الكلام معاك فؤاد بلا فشكلك خليت الشعب كلو متخلف وكمانا بهايم . هيا قوم إعتزر ما يصير الكلام هدا يا طحلبي وإلا إشتكيتك عند خالي العميد المتقاعد / أسعد عمر قلي ما يصير الكلام هادا كلنا إخوان وحبايب نعامة تورفوساك هيا قوام روح إعتزر من الشعب بلا فشكلك
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
زاير
صندوق الاجيال العقاري يتلاعب باحلام المواطنين كعادة.

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