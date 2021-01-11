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3 وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

Time منذ 56 دقيقة
Views 1475
3 وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 3 وظائف شاغرة في تخصص (التمريض)، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض.

وأوضح المستشفى، أن المسمى الوظيفي هو: أخصائي تمريض (العدد 3 وظائف)، مشترطًا درجة البكالوريوس في (التمريض) أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، شهادة دعم الحياة الأساسية (BLS)، تسجيل وترخيص لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (سارية المفعول).

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/05/26هـ الموافق 2021/01/10م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ فيما لمعرفة الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** هدي هدي لا ينط لك عرق ***!!!!!!!!!! القولون العصبي عنده مشتد * هههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحم من مات ويشفي المصابين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يستاهل
السامرالحربي
الله يصلحك أفضل عبارة قلتها أنك كرهت نفسك فعلاً اللي يسوي سواتك ويكشف أسرار بيته وكلام زوجته في أمورهم الخاصة لازم يكره نفسه ، نسأل الله لك ولنا الهداية وأن يعافينا من بلاء ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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