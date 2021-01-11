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نجم الهلال السابق يشبه الشاعر ياسر التويجري بـ "الصقر"

Time منذ ساعة
Views 1872
نجم الهلال السابق يشبه الشاعر ياسر التويجري بـ "الصقر"

ماجد محمد (صدى):
وجه نجم فريق الهلال والمنتخب الوطني السابق، ياسر القحطاني، اليوم الاثنين، رسالة للشاعر " ياسر التويجري"، بعد نشره صورة لها عبر " سناب شات "

وقال القحطاني : "الصديق الغالي والعزيز الشاعر الكبير والسمي، شفت في سنابه الخاص صورة كتب عليها هذا انا..سؤالي له انت أي واحد فيهم؟ الحُر اللي عليه الشماغ؟ وإلا الحُر اللي مبرقع؟ لأن الإثنين وجهان لعمله واحده".

ورد " التويجري " قائلًا : " الغالي ابو عبدالعزيز .. النجم الرياضي الألمع والشاعر المبدع ، لا حرمني الله كريم ظنك ، أنا : أخيك الذي دائماً تغمره بكرمك ولطفك وصدق صداقتك ، أبقاك الله".

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** هدي هدي لا ينط لك عرق ***!!!!!!!!!! القولون العصبي عنده مشتد * هههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحم من مات ويشفي المصابين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يستاهل
السامرالحربي
الله يصلحك أفضل عبارة قلتها أنك كرهت نفسك فعلاً اللي يسوي سواتك ويكشف أسرار بيته وكلام زوجته في أمورهم الخاصة لازم يكره نفسه ، نسأل الله لك ولنا الهداية وأن يعافينا من بلاء ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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