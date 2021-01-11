نجم الهلال السابق يشبه الشاعر ياسر التويجري بـ "الصقر"

ماجد محمد (صدى):
وجه نجم فريق الهلال والمنتخب الوطني السابق، ياسر القحطاني، اليوم الاثنين، رسالة للشاعر " ياسر التويجري"، بعد نشره صورة لها عبر " سناب شات "
وقال القحطاني : "الصديق الغالي والعزيز الشاعر الكبير والسمي، شفت في سنابه الخاص صورة كتب عليها هذا انا..سؤالي له انت أي واحد فيهم؟ الحُر اللي عليه الشماغ؟ وإلا الحُر اللي مبرقع؟ لأن الإثنين وجهان لعمله واحده".
ورد " التويجري " قائلًا : " الغالي ابو عبدالعزيز .. النجم الرياضي الألمع والشاعر المبدع ، لا حرمني الله كريم ظنك ، أنا : أخيك الذي دائماً تغمره بكرمك ولطفك وصدق صداقتك ، أبقاك الله".