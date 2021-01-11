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وزير الصناعة: أي إحلال للتقنية محل الإنسان سيكون على حساب العمالة الوافدة

Time منذ ساعة
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وزير الصناعة: أي إحلال للتقنية محل الإنسان سيكون على حساب العمالة الوافدة

الرياض (صدى):
أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية "بندر الخريّف"، أن أي إحلال للتقنية المتطورة والذكاء الاصطناعي، محل الإنسان، سيكون على حساب العمالة الوافدة في المملكة وليس على حساب العمالة السعودية.

وجاء ذلك خلال ندوة حوارية مع رئيس هيئة السوق المالية عن القطاع الصناعي والإدراج في السوق المالية.

وقال الوزير إن المملكة حريصة ليس فقط على أن تكون مستوردة للتقنية بل أن تكون مصدرة أيضاً لها، مشيراً إلى أن التحدي في العالم حاليا هو القوى العاملة.

وأكد على أن المملكة لن تشعر بتحدي مخاطر إحلال التقنية محل الإنسان، حيث سيكون على حساب العمالة الوافدة وليس العمالة المحلية، مبيناً أن دور المواطن والمواطنة سيكون هو الإبداع والتطوير لهذه الصناعات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** هدي هدي لا ينط لك عرق ***!!!!!!!!!! القولون العصبي عنده مشتد * هههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحم من مات ويشفي المصابين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يستاهل
السامرالحربي
الله يصلحك أفضل عبارة قلتها أنك كرهت نفسك فعلاً اللي يسوي سواتك ويكشف أسرار بيته وكلام زوجته في أمورهم الخاصة لازم يكره نفسه ، نسأل الله لك ولنا الهداية وأن يعافينا من بلاء ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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