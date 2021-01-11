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فريق بايدن يشكو من تباطؤ إدارة ترامب في نقل السلطة

Time منذ 39 دقيقة
Views 1480
فريق بايدن يشكو من تباطؤ إدارة ترامب في نقل السلطة

واشنطن (صدى):
أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب لا يزالون يبطئون عملية نقل السلطة.

وذكرت السكرتيرة الصحافية المقبلة للبيت الأبيض، جاين ساكي، أن الفريق الانتقالي يواجه "تصلباً" في بعض الأقسام، خصوصاً وزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية، إضافة إلى "أماكن أخرى لدينا فيها قلق مستمر".

وأضافت أنه "لا يزال هناك المزيد من الرغبة في المشاركة والتعاون، خصوصاً في وقت نتطلع إلى تولي المنصب في غضون 12 يوماً فقط"، ظهر 20 يناير.

وكان بايدن قد أشتكى سابقاً من أن مكتب الإدارة والميزانية ووكالات الأمن القومي كانت تمنع الانتقال السلس، واصفاً أفعالهم بأنها "عرقلة" ترخي بعواقب على الأمن القومي.

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أحدث التعليقات

ريح المسك
اعتقد إنه سيصدر قرار بإعادة مباراة القادسية والأهلي بسبب ما قام به مسؤولي القادسية تجاه اللاعب محمد العويس أثناء المباراة
رااايق
الله المستعان ** الدنيا صارت عندنا غير الدنيا اللي نعرفها من قبل **** زي ما قالوا الأولين الوقت كالسيف إن لم تقطعة بيمردغك تمردغ * هههههههههههه
الجعفري
الله يجعل مشاكلهم ما تخلص الهلال و القادسية شكلكم نسيتم انتقال ياسر القحطاني من القادسية إلى الاتحاد وكيف دخل الهلال على الخط و بتواطؤ القادسية تحولت الصفقة للهلال بالرغم من أنه وقع للاتي
فريق الدلال واذنابه فساد المره السعوديه
الحرمه التي تسب الرجاجيل وتخبي وجهها في منصة ملعب القادسيه لعنت الله عليه وعلي ذلك الطبال يدافع عنه والعلم هو شريكه في تاجير الطباق الثاني ذلك الخرج في جسد الرياضه السعوديه ذبل الطواقي الفاغيه اهل الرشاوي والفساد هولاءعلى بعضهم غلل ماعندهم كرامه والله كان ودي ان العويس البطل طلع المنصه وداس خشم ذيك الحرمه التي تنابح خلف الرجاجيل مثل الكلب االعويس رجل شريف وشجاع حر وليس كما خدم دوري ام احمدوفتوح شفنا اطلق اعلاميينهم ولاعبينهم ميوعه كل يوم تقليه فقه ومكياج جديد ومنهم داسو الرجاجيل خشمه واكل تبن وباقي البغابغ والله مايشجع ذلك الفريق الفاسادغير الخدم مسلوبي الرجوله ابحث تجدهم تحصلهم بلاشرف ولاكرامه
فريق الدلال واذنابه فساد المره السعوديه
الحرمه التي تسب الرجاجيل وتخبي وجهها في منصة ملعب القادسيه لعنت الله عليه وعلي ذلك الطبال يدافع عنه والعلم هو شريكه في تاجير الطباق الثاني ذلك الخرج في جسد الرياضه السعوديه ذبل الطواقي الفاغيه اهل الرشاوي والفساد هولاءعلى بعضهم غلل ماعندهم كرامه والله كان ودي ان العويس البطل طلع المنصه وداس خشم ذيك الحرمه التي تنابح خلف الرجاجيل مثل الكلب االعويس رجل شريف وشجاع حر وليس كما خدم دوري ام احمدوفتوح شفنا اطلق اعلاميينهم ولاعبينهم ميوعه كل يوم تقليه فقه ومكياج جديد ومنهم داسو الرجاجيل خشمه واكل تبن وباقي البغابغ والله مايشجع ذلك الفريق الفاسادغير الخدم مسلوبي الرجوله ابحث تجدهم تحصلهم بلاشرف ولاكرامه

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