فريق بايدن يشكو من تباطؤ إدارة ترامب في نقل السلطة

واشنطن (صدى):
أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب لا يزالون يبطئون عملية نقل السلطة.
وذكرت السكرتيرة الصحافية المقبلة للبيت الأبيض، جاين ساكي، أن الفريق الانتقالي يواجه "تصلباً" في بعض الأقسام، خصوصاً وزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية، إضافة إلى "أماكن أخرى لدينا فيها قلق مستمر".
وأضافت أنه "لا يزال هناك المزيد من الرغبة في المشاركة والتعاون، خصوصاً في وقت نتطلع إلى تولي المنصب في غضون 12 يوماً فقط"، ظهر 20 يناير.
وكان بايدن قد أشتكى سابقاً من أن مكتب الإدارة والميزانية ووكالات الأمن القومي كانت تمنع الانتقال السلس، واصفاً أفعالهم بأنها "عرقلة" ترخي بعواقب على الأمن القومي.