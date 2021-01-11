وظائف شاغرة في شركة ينبع أرامكو

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف هندسية وتقنية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بمقر الشركة بينبع.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس سلامة العمليات: درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن مسؤول عمليات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال ذات صلة.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1442/05/27هـ الموافق 2021/01/11م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:
1- مهندس سلامة العمليات من هنـــــــــا.
2- مسؤول عمليات تقنية المعلومات من هنــــــــــــا .