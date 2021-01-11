"اليوم" ذكرى وفاة أول شخص بـ"كورونا الجديد" و4 دول متهمة بنشر الفيروس

وكالات (صدى):
يحل اليوم الموافق 11 يناير ذكرى أول شخص بفيروس كورونا الجديد الذي أصاب حاليا الملايين من الأشخاص حول العالم.
وكانت الصين قد أعلنت في مثل هذا اليوم من العام الماضي تسجيل وفاة رجل ستيني إثر إصابته بالفيروس، دون أن توضح اسمه إلا أن المعروف عنه أنه كان يرتاد سوق ووهان للحيوانات. ومنه بدأت الشكوك بأن الخفافيش تقف خلف الفيروس التاجي المستجد.
واتهمت الصين بأن الجيش الأمريكي هو السبب في نشأة الفيروس، فيما اتهمت أمريكا الصين بأنها مصدر الفيروس، كما صدرت شكوك بأن الفيروس قادم من إيطاليا أو البرازيل، لكن منظمة الصحة العالمية لم تحدد حتى الآن المصدر الرئيسي للفيروس.