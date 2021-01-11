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"اليوم" ذكرى وفاة أول شخص بـ"كورونا الجديد" و4 دول متهمة بنشر الفيروس

Time منذ ساعة
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"اليوم" ذكرى وفاة أول شخص بـ"كورونا الجديد" و4 دول متهمة بنشر الفيروس

وكالات (صدى):
يحل اليوم الموافق 11 يناير ذكرى أول شخص بفيروس كورونا الجديد الذي أصاب حاليا الملايين من الأشخاص حول العالم.

وكانت الصين قد أعلنت في مثل هذا اليوم من العام الماضي تسجيل وفاة رجل ستيني إثر إصابته بالفيروس، دون أن توضح اسمه إلا أن المعروف عنه أنه كان يرتاد سوق ووهان للحيوانات. ومنه بدأت الشكوك بأن الخفافيش تقف خلف الفيروس التاجي المستجد.

واتهمت الصين بأن الجيش الأمريكي هو السبب في نشأة الفيروس، فيما اتهمت أمريكا الصين بأنها مصدر الفيروس، كما صدرت شكوك بأن الفيروس قادم من إيطاليا أو البرازيل، لكن منظمة الصحة العالمية لم تحدد حتى الآن المصدر الرئيسي للفيروس.

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أحدث التعليقات

ريح المسك
اعتقد إنه سيصدر قرار بإعادة مباراة القادسية والأهلي بسبب ما قام به مسؤولي القادسية تجاه اللاعب محمد العويس أثناء المباراة
رااايق
الله المستعان ** الدنيا صارت عندنا غير الدنيا اللي نعرفها من قبل **** زي ما قالوا الأولين الوقت كالسيف إن لم تقطعة بيمردغك تمردغ * هههههههههههه
الجعفري
الله يجعل مشاكلهم ما تخلص الهلال و القادسية شكلكم نسيتم انتقال ياسر القحطاني من القادسية إلى الاتحاد وكيف دخل الهلال على الخط و بتواطؤ القادسية تحولت الصفقة للهلال بالرغم من أنه وقع للاتي
فريق الدلال واذنابه فساد المره السعوديه
الحرمه التي تسب الرجاجيل وتخبي وجهها في منصة ملعب القادسيه لعنت الله عليه وعلي ذلك الطبال يدافع عنه والعلم هو شريكه في تاجير الطباق الثاني ذلك الخرج في جسد الرياضه السعوديه ذبل الطواقي الفاغيه اهل الرشاوي والفساد هولاءعلى بعضهم غلل ماعندهم كرامه والله كان ودي ان العويس البطل طلع المنصه وداس خشم ذيك الحرمه التي تنابح خلف الرجاجيل مثل الكلب االعويس رجل شريف وشجاع حر وليس كما خدم دوري ام احمدوفتوح شفنا اطلق اعلاميينهم ولاعبينهم ميوعه كل يوم تقليه فقه ومكياج جديد ومنهم داسو الرجاجيل خشمه واكل تبن وباقي البغابغ والله مايشجع ذلك الفريق الفاسادغير الخدم مسلوبي الرجوله ابحث تجدهم تحصلهم بلاشرف ولاكرامه
فريق الدلال واذنابه فساد المره السعوديه
الحرمه التي تسب الرجاجيل وتخبي وجهها في منصة ملعب القادسيه لعنت الله عليه وعلي ذلك الطبال يدافع عنه والعلم هو شريكه في تاجير الطباق الثاني ذلك الخرج في جسد الرياضه السعوديه ذبل الطواقي الفاغيه اهل الرشاوي والفساد هولاءعلى بعضهم غلل ماعندهم كرامه والله كان ودي ان العويس البطل طلع المنصه وداس خشم ذيك الحرمه التي تنابح خلف الرجاجيل مثل الكلب االعويس رجل شريف وشجاع حر وليس كما خدم دوري ام احمدوفتوح شفنا اطلق اعلاميينهم ولاعبينهم ميوعه كل يوم تقليه فقه ومكياج جديد ومنهم داسو الرجاجيل خشمه واكل تبن وباقي البغابغ والله مايشجع ذلك الفريق الفاسادغير الخدم مسلوبي الرجوله ابحث تجدهم تحصلهم بلاشرف ولاكرامه

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